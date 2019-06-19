النزاهة ترصد مغالاة بأسعار 3200 عاكسةٍ مروريَّةٍ مُجهَّزةٍ لبلدية الحلة

أعلنت هيأة النزاهة، الاربعاء، عن قيام ملاكاتها في مكتب تحقيق بابل من ضبط (3200) عاكسةٍ مروريَّةٍ مُودَعةٍ في مخازن بلديَّة الحلة دون محضر استلامٍ خلافاً للقانون.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان ان "فريق عملٍ من مكتب تحقيق بابل الذي قام بأعمال التحرَّي عن مُوجودات مخازن بلديَّة الحلة، تمكَّن من ضبط (3200)عاكسةٍ مروريَّةٍ تمَّ إيداعها في مخزن وحدة هندسة المرور التابعة لمديريَّة بلديَّة الحلة دون محضر أو لجنة استلامٍ، إضافةً إلى عدم وجود أيَّة أولياتٍ تخصُّ الجهة المُجهِّزة"، لافتة إلى أن "ذلك تمَّ حسب توجيه المُتَّهم (مدير بلديَّة الحلة) الذي وجَّه بإيداع تلك الموادِّ على سبيل الأمانة لحين تنظيم معاملة شراءٍ لها".

واضافت ان "التحقيقات الأوليَّـة أفضت إلى الكشف عن قيام لجنة المُشتريات في البلديَّة بتنظيم معاملة شراءٍ بمواصفات العاكسات ذاتها بعد قيام مدير البلديَّة بتزويد اللجنة بعروض شراءٍ بأسعارٍ مُبالغٍ فيها من مكاتب مُختلفةٍ"،

مُوضحةً أنَّ "أوطأ تلك الأسعار التي قدَّمها المُدير بلغت (65,000) ألف دينارٍ للعاكسة الواحدة، على الرغم من قيام اللجنة بالتحرِّي عن الأسعار السائدة في السوق، وجلب عروضٍ بسعر (14,000) ألف دينارٍ للعاكسة الواحدة".

واكدت "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمواد المضبوطة كافة، وربطه مع الأوراق التحقيقيَّة، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة تمكَّنت أواخر الشهر الماضي من رصد حالة تجاوزٍ على تعليمات الموازنة الاتِّحاديَّة العامَّة في محافظة بابل، والتحرُّز على موادَّ تُقدَّرُ قيمتها بملايين الدنانير في مخازن بلديَّة المحافظة شملت (984) حاوية عربة تنظيفٍ، و(952) حاويةً مُعلقةً، و(12) عمود كهرباء وموادّ أخرى.