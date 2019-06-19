الانواء: انخفاض محسوس بدرجات الحرارة والعظمى في بغداد 39 درجة مئوية

توقعت هيئة الانواء، الاربعاء، انخفاض مسحسوس بدرجات الحرارة العظمى، مبينة ان درجات الحرارة العظمى ستسجل اليوم في بغداد 39 درجة مئوية.

وقالت الهيئة في بيان لها ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى صحو, فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات، فيما ستسجل درجات الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة".

واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في كافة البلاد ليوم غد الخميس صحو, ولا تغيير في درجات الحرارة"، مبينة ان "الطقس ليوم الجمعة في عموم البلاد سوف لن يطرأ عليها اي تغيير يذكر عن يوم الخميس".

يذكر ان البلاد شهدت خلال الايام الماضية ارتفاعا ملحوظا بدرجات احرارة وصلت في بعض الاحيان الى 50 درجة مئوية في محافظة البصرة .