المؤبد لداعشي عين إماما لجامع وحرض ضد القوات الأمنية

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عيّن من قبل عصابات داعش الارهابية كامام لاحد الجوامع في محافظة نينوى.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان إن "محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤبد لإرهابي اعترف بالانتماء الى عصابات داعش عام 2015 وردد قسم البيعة وبعدها نسب للعمل في مايسمى ديوان المساجد كامام لاحد الجوامع في المحافظة"

واضاف أن "الارهابي كان يحرض الناس بالقتال ضد القوات الامنية اثناء خطبه في الجامع"، لافتا إلى أن "المحكمة وجدت كل الادلة كافية لتجريمه وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون ‏مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".