عبد المهدي: ان لم تتمكن القوى السياسية من تقديم مرشحين للوزارات المتبقية سنقوم نحن بذلك

دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، القوى السياسية الى تقديم مرشحيها للوزارات المتبقية.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ان "المرجعية الدينية كانت دقيقة في التعبير عن معاناة الشعب العراقي"، مضيفا "ماضون بتقليل المناصب بالوكالات، عبر التثبيت او تقليص الزيادات".

ودعا "القوى السياسية الى تقديم مرشحيها للوزارات المتبقية"، قائلاً "ان لم تتمكن القوى السياسية من تقديم مرشحين للوزارات المتبقية سنقوم نحن بذلك"، مشيرا الى ان "كتلا كبيرة خولت رئاسة الوزراء بحسم ملف المناصب بالوكالة".

الى ذلك اعلن رئيس الوزراء استعداده "لتقديم أي شخصية للقضاء شرط توفر أدلة تشير لوجود فساد".