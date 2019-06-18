العثور على خرق في أحد أنابيب النفط جنوب شرقي بغداد

أعلنت مديرية شرطة نفط الوسط، اليوم الثلاثاء، العثور اليوم على خرق بأحد الأنابيب النفطية، في منطقة النهروان، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ، أنه "بحسب توجيهات اللواء قاسم التميمي، وأشراف مباشر من قبل العميد ابراهيم علي، بخروج دوريات راجله على مسار الانابيب النفطية والاهتمام بالمعلومات الاستخباراتية، تم العثور اليوم على خرق بأحد الأنابيب النفطية في منطقة النهروان".

وأضاف البيان، أن "الخرق كان ضمن قاطع السرية الاولى/ الفوج الثامن التابع إلى المديرية، وهو عباره عن أنبوب (3 أنج) ممدود مسافة 300 متر متصلة بالأنبوب الناقل للنفط الخام في مناطق زراعية متروكة".

وتابع، أن "العميد ابراهيم علي، أمر بخروج قوة من حركات مقر المديرية والتوجه إلى مكان الخرق"، مشيراً إلى "معالجته بالتعاون مع مفرزة صيانة شركة خطوط الأنابيب النفطية، وانتشار نقاط حراسة جديدة لحماية الانبوب من ضعاف النفوس وعصابات تهريب النفط".