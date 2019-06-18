عبد المهدي: سنطبق الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك السابق المطلوب للقضاء

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، تطبيق الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك السابق المطلوب للقضاء نجم الدين كريم.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي انه "سنطبق الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك السابق المطلوب للقضاء".

وأضاف إن "كل ما يثار عن الفساد من دون أدلة لا جدوى منه"، مؤكداً استعداده "تقديم أي شخصية للقضاء شرط توفر أدلة تشير لوجود فساد".

وتابع، أنه "نحتاج إلى تقديم أدلة كافية لتثبيت أي شبهة فساد"، لافتاً إلى أن "مكافحة الفساد لا تقل اهمية عن محاربة الإرهاب".