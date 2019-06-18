الحشد يعلن تنفيذ 580 عملية واحباط 103 عمليات "إرهابية خلال 2019

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تنفيذ 580 عملية أمنية في ثماني محافظات في النصف الأول من العام الحالي، وفيما اشارت إلى إحباط 103 عمليات "إرهابية"، أكدت قتل 81 عنصرا وقياديا بتنظيم "داعش"الارهابي .

وقالت الهيئة في بيان ، إن "قوات الحشد الشعبي بمختلف ألويتها وتشكيلاتها نفذت 580 عملية أمنية في ثماني محافظات وسطى وشمالية وغربية لتأمينها وإنهاء تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي في النصف الأول من العام الحالي 2019"، مبينة أنه "تم إحباط 103 عمليات إرهابية في مختلف القواطع والمحاور".

وأكدت الهيئة، أن "العمليات الأمنية وإحباط التعرضات الإرهابية أسفرتا عن مقتل 81 عنصرا وقياديا بتنظيم "داعش" الإرهابي"،

مشيرة في الوقت نفسه الى "تنفيذ 37 عملية تطهير اسفرت عن تفكيك 552 عبوة ناسفة و160 عبوة قمعية و25 حزاما ناسفا و52 صاروخا، فضلا عن تفكيك خمسة منازل و12 معملا أهليا و95 جلكانا".