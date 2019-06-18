أمير الكويت يزور بغداد الأربعاء للمرة الثانية منذ الغزو العراقي في 1990

يبدأ أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، زيارة رسمية إلى العراق، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج بعد تعرض ناقلتي نفط في خليج عُمان للهجوم.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، تعد الزيارة هي الثانية لأمير الكويت خلال توليه مقاليد الحكم، إذ سبق أن ترأس في 29 مارس/آذار 2012 وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.

وتعتبر هي الزيارة الرسمية الأولى المرتبطة بعلاقات البلدين المباشرة منذ غزو العراق للكويت إبان حكم الطاغية المقبور صدام حسين في عام 1990.