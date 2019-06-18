مصدر يكشف مضمون ’’اتفاق السليمانية’’: 8 وزارات للديمقراطي و6 للاتحاد و 4 للتغيير

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، 18 حزيران 2019، عن نتائج مفاوضات رئيس حكومة اقليم كردستان المكلف، مسرور بارزاني، بمدينة السليمانية مع الاتحاد الوطني وحركة التغيير فيما وصفه باتفاق السليمانية.

وقال المصدر ان "الحزب الديمقراطي سيحصل على 8 وزارات، منها اثنين للمكونات واحدة للمكون المسيحي وأخرى للمكون التركماني"، مبينا أن الوزارات هي "الداخلية، والثروات الطبيعية، ودائرة العلاقات الخارجية، والكهرباء، والنقل، والعدل، والتربية، والاوقاف".

واضاف ان "الحزب الديمقراطي تنازل عن وزارة من حصته، للحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة محمد الحاج محمود وهي وزارة الشهداء والمؤنفلين".

واشار الى ان "الاتحاد الوطني حصل على 6 وزارات هي البيشمركة، والتخطيط، والتعليم العالي، والزراعة، والثقافة، ووزارة الاقليم لشؤون بغداد".

وتابع ان "حركة التغيير حصلت على 4 وزارات هي المالية، والاعمار، والصناعة، والعمل، والشؤون الاجتماعية".

ولفت الى ان "بارزاني طلب من الاتحاد الوطني وحركة التغيير تقديم اسماء مرشحيها قبل 25 من الشهر الحالي، ليتسنى له عرضها على البرلمان، قبل مطلع الشهر المقبل والذي تبدأ فيه العطلة التشريعية لبرلمان اقليم كردستان".

وبين ان "مناصب المستشارين والوكلاء والهيئات المستقلة ستخضع ايضا للتقسيم بين الاحزاب الثلاثة، ولكن بعد التصويت على تشكيل الحكومة أولا".

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان المكلف، مسرور بارزاني، عقد الاثنين (17 حزيران 2019)، اجتماعا مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني، في السليمانية، وأكد بمؤتمر صحفي اعقب الاجتماع انه كان ايجابيا، مبينا أنه ينتظر تقديم اسماء المرشحين لتبوء المناصب في حكومته الجديدة.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، عماد احمد، خلال المؤتمر، إن "حزبه يؤكد على تطبيق الاتفاقيات السابقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مشيرا الى أن "الاتحاد الوطني شريك رئيس في ادارة اقليم كردستان".

واضاف ان "حل المشاكل العالقة في المناطق الواقعة خارج حدود الإقليم، خصوصا مشكلة منصب محافظ كركوك، تتطلب مشاركة من جميع الاطراف السياسية في الاقليم".