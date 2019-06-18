رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه مبعوث بوتين اعتماد الحوار الإيجابي لحل الأزمات في المنطقة

أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، أهمية تطوير العلاقات بين العراق وروسيا والارتقاء بها وبما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار رئيس الجمهورية خلال استقباله في قصر السلام ببغداد اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا ألكسندر لافرينتييف والوفد المرافق له، إلى ضرورة تعزيز أواصر الصداقة وتوسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، مثمناً دور روسيا في الحرب ضد الارهاب ودعمها للعراق.

وشدد رئيس الجمهورية على انهاء معاناة الشعب السوري وتمكينه من حل سياسي مبني على مواجهة الارهاب واحترامِ ارادته في الحياة الحرة الكريمة.

بدوره، نقل لافرينتييف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى رئيس الجمهورية، مجدداً دعم بلاده، للشعب العراقي ورغبتها بتطوير علاقات الصداقة معه.

وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والتأكيد على وجوب اعتماد الحوار الإيجابي والصريح بين جميع الأطراف لحل الأزمات بما يضمن استقرارها وازدهارها ويحقق تطلعات شعوبها.