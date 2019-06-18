الأخبار

قائد شرطة البصرة: ’’اذناب البعثيين’’ ينشرون الاكاذيب للقيام باعمال عنف ومنع خروج التظاهرات السلمية


حذر قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، الثلاثاء 18 حزيران 2019، من محاولات من اسماهم بـ "اذناب البعثيين" التأثير على امن المحافظة ومنع خروج التظاهرات السلمية عبر نشر الاكاذيب.

وعلق فليح في تصريح صحفي بشأن إلقاء منشورات نسبت لداعش في البصرة ان "هناك محاولات بائسة منفردة من قبل العناصر الضالة والإرهابية لاستغلال نوايا المواطنين في البصرة بالخروج في تظاهرات سلمية تطالب بتوفير الخدمات، من خلال التحريف ونشر الأكاذيب والادعاءات عن وجود هذه العصابات الإرهابية بين صفوف المتظاهرين، للقيام بأعمال عنف وتخريب ونشر الفوضى في مدينة البصرة الآمنة".

وأشار الفريق فليح، إلى أن "مطالب جماهير البصرة واضحة بتوفير الخدمات الحيوية وخاصة الكهرباء وتوفير فرص عمل للعاطلين من أبناء المحافظة"، مشدداً على "توافر الإمكانيات والخبرات الأمنية والاستخبارية والموارد البشرية والفنية لرصد وملاحقة تلك العناصر وتقويض مخططاتها الإرهابية والإجرامية التي يعدها أعداء العراق".

وأكد أن "القيادات الأمنية في البصرة؛ في حالة انعقاد دائم لمتابعة التقارير الاستخبارية وتقييم المعلومات الخاصة بالعناصر الضالة".

وكانت القيادات الامنية في البصرة، عقدت الاثنين 17 حزيران 2019، اجتماعاً في منطقة ابي الخصيب جنوب المحافظة، بعد العثور على منشورات منسوبة لتنظيم داعش.

وقال مصدر أمني  إن "القيادات الامنية عقدت اجتماعاً عاجلاً على خلفية العثور على منشورات بمنطقة ابي الخصيب تضمنت محتوى منسوباً لداعش الارهابي احتوى تهديدات".

وكشف أن "القيادات الامنية توصلت الى معلومات اولية تشير الى ان المنشورات لا علاقة لها بداعش وتم ترويجها عبر احد المطلوبين بهدف اثارة الفوضى وضرب الاستقرار".

بعدها، أصدرت قيادة عمليات البصرة، الإثنين، 17 حزيران، 2019، بياناً بشأن المنشورات، فيما أوضحت حقيقة التهديدات الأمنية.

وذكرت القيادة، في بيان أنها "تنفي وبشكل قاطع دخول قواتها الأمنية بحالة انذار ضمن قاطع المسؤولية بعد وجود منشورات في قضاء ابو الخصيب".

ورأت ان "المنشور لا يشكل أي تهديد أمني على محافظة البصرة خصوصا وأن القيادة لديها المعلومات الكاملة عن المنشور والجهات التي تعمل على انتشاره وسط الشارع البصري".

وأشارت الى أن "ما يثار من خلال بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول دخول القوات الأمنية بحالة انذار غير صحيح"، موضحة: "الا ان هناك بعض الإجراءات الأمنية اتخذت من قبل القيادة تعتبر ضمن واجباتها الاعتيادية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نص وثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة
العراق: تواجد القوات الأجنبية على أرضنا لا يمكن أن يكون جزءا من عمل يستهدف دول الجوار
حميدتي في تصريح جديد: السودان لم يعد يتحمل أكثر من ذلك
رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه مبعوث بوتين اعتماد الحوار الإيجابي لحل الأزمات في المنطقة
الاستخبارات تخترق خلية نائمة وتحبط عملية إرهابية لها في الرمادي
مفتشية الداخلية: مكاتب استنساخ في الأنبار اختلست ٤٠٠ مليون دينار
قائد شرطة البصرة: ’’اذناب البعثيين’’ ينشرون الاكاذيب للقيام باعمال عنف ومنع خروج التظاهرات السلمية
النزاهة تضبط تلاعباً في مزايدةٍ على أرضٍ بقيمة ثلاثة مليارات دينارٍ
ضبط منتسب بفوج طوارئ بغداد الخامس متلبس بابتزاز اصحاب الجنابر بالمال
الثقافة النيابية تتهم رئيس وأعضاء شبكة الاعلام بارتكاب "مخالفات قانونية وادارية"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
ضياء عبد الرضا طاهر : الى سماحة السيد علي السستاني دام ظلك.. أقدم أليك التهنئه بولادة حشدنا الشعبي العراقي هذا الحشد الذي ...
الموضوع :
في ذكرى الفتوى الخالدة ولد العراق حشدا باراً
هاني الياسري : السلام عليكم فقط للزياده المعلومات ان بهجت الكردي هو فلسطين وليس عراقي هو وكثير من الفلسطينين الذين ...
الموضوع :
وثائق دامغة تدين ادعياء الوطنية -3- حينما جندت هيئة علماء الارهاب المرتزقة بهجت الكردي وعبيرمناجد واخرين كابواق ارهابية
Athrae Saleh : السلا عليكم اني خريجة سادس علمي معدل كربلاء غربوني اهلي واني صغيرة للنروج وكان حلم حياتي كلية ...
الموضوع :
الاعلان عن افتتاح موقع كلية الامام الحسين الجامعة في محافظة كربلاء المقدسة
احمد رياض محمد : ابن خالي امي سجين سياسي في زمن النظام البائد مسجون سنة كاملة و تحت تاثير السجن والظلم ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
احمد المياحي : السلام عليكم اساتذنا العزيز أرفع اليكم شكوى من منطقة الاعظميه محله ٣١٤ زقاق ٥٠ دار ٣١ حول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
المهندس عصام سليمان قنطار : السلام عليك يا أمير البلاغة ...
الموضوع :
في النجف: محاكاة أقدم نسخة لنهج البلاغة بـالشرق الأوسط
سجاد جاسم محمد باقر : اجازه قياده جديده ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك