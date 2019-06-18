الأخبار

ضبط منتسب بفوج طوارئ بغداد الخامس متلبس بابتزاز اصحاب الجنابر بالمال


اعلنت مفتشية وزارة الداخلية عن ضبط منتسبا بفوج طوارئ بغداد الخامس متلبسا بابتزاز اصحاب الجنابر بالمال.

وقالت المفتشية في بيان ان "معلومات وشكاوى وردت لمكتب المفتش العام مفادها تعرض اصحاب (الجنابر) الواقعة بالقرب من مثلجات نادية في شارع فلسطين الى ابتزاز من أحد منتسبي فوج طوارئ بغداد، حيث يقوم بأخذ 100 ألف دينار شهرياً من كل صاحب بسطية لقاء السماح له بفتح بسطيته ومزاولة عمله".

واضافت ان "المفتش العام جمال الأسدي وجه قسم التحقيق في مفتشية الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة بالقضية بالتنسيق مع القضاة المختصين، حيث شكل القسم فريق عمل مشترك مع قسم الحماية والواجبات واستحصل أمراً قضائيا بالتحري والضبط".

وتابعت انه "تم نصب كمين للمتهم، أسفر عن ضبطه متلبساً بالجرم المشهود باستلام مبلغ 100 ألف دينار من من كل صاحب بسطية من البسطيات المجاورة لمثلجات نادية في شارع فلسطين"، مشيرة الى ان "عملية الضبط وثقت وارشفت صورياً وبأمر قضائي ونظم فريق الضبط محضر ضبط اصولي ودون افادة واعتراف المفوض وعرض قضيته أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه وفق القرار 160 لسنة 1983 ".

 

وتابعت ان "التحقيقات لازالت مستمرة بالقضية للوقوف على حيثياتها والمتورطين فيها".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نص وثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة
العراق: تواجد القوات الأجنبية على أرضنا لا يمكن أن يكون جزءا من عمل يستهدف دول الجوار
حميدتي في تصريح جديد: السودان لم يعد يتحمل أكثر من ذلك
رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه مبعوث بوتين اعتماد الحوار الإيجابي لحل الأزمات في المنطقة
الاستخبارات تخترق خلية نائمة وتحبط عملية إرهابية لها في الرمادي
مفتشية الداخلية: مكاتب استنساخ في الأنبار اختلست ٤٠٠ مليون دينار
قائد شرطة البصرة: ’’اذناب البعثيين’’ ينشرون الاكاذيب للقيام باعمال عنف ومنع خروج التظاهرات السلمية
النزاهة تضبط تلاعباً في مزايدةٍ على أرضٍ بقيمة ثلاثة مليارات دينارٍ
ضبط منتسب بفوج طوارئ بغداد الخامس متلبس بابتزاز اصحاب الجنابر بالمال
الثقافة النيابية تتهم رئيس وأعضاء شبكة الاعلام بارتكاب "مخالفات قانونية وادارية"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
ضياء عبد الرضا طاهر : الى سماحة السيد علي السستاني دام ظلك.. أقدم أليك التهنئه بولادة حشدنا الشعبي العراقي هذا الحشد الذي ...
الموضوع :
في ذكرى الفتوى الخالدة ولد العراق حشدا باراً
هاني الياسري : السلام عليكم فقط للزياده المعلومات ان بهجت الكردي هو فلسطين وليس عراقي هو وكثير من الفلسطينين الذين ...
الموضوع :
وثائق دامغة تدين ادعياء الوطنية -3- حينما جندت هيئة علماء الارهاب المرتزقة بهجت الكردي وعبيرمناجد واخرين كابواق ارهابية
Athrae Saleh : السلا عليكم اني خريجة سادس علمي معدل كربلاء غربوني اهلي واني صغيرة للنروج وكان حلم حياتي كلية ...
الموضوع :
الاعلان عن افتتاح موقع كلية الامام الحسين الجامعة في محافظة كربلاء المقدسة
احمد رياض محمد : ابن خالي امي سجين سياسي في زمن النظام البائد مسجون سنة كاملة و تحت تاثير السجن والظلم ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
احمد المياحي : السلام عليكم اساتذنا العزيز أرفع اليكم شكوى من منطقة الاعظميه محله ٣١٤ زقاق ٥٠ دار ٣١ حول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
المهندس عصام سليمان قنطار : السلام عليك يا أمير البلاغة ...
الموضوع :
في النجف: محاكاة أقدم نسخة لنهج البلاغة بـالشرق الأوسط
سجاد جاسم محمد باقر : اجازه قياده جديده ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك