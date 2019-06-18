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الثقافة النيابية تتهم رئيس وأعضاء شبكة الاعلام بارتكاب "مخالفات قانونية وادارية"


اتهمت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء شبكة الاعلام العراقي بارتكاب "مخالفات قانونية وادارية" بما يتعلق بفتح الترشيح لاختيار مجلس أمناء جديد لشبكة الاعلام العراقي.

وقالت رئيس اللجنة النائبة سميعة الغلاب، في بيان إن "اجتماعا عقد صباح اليوم، في مع لجنة اختيار مجلس الأمناء لشبكة الاعلام العراقي"، مبينة ان "هناك مخالفات تتعلق بعملية فتح باب الترشيح واستلام طلبات المتقدمين لهذا المجلس بالاضافة الى وجود قبول طلبات لا تنسجم مع الاختصاصات المطلوبة".

واضافت انه "على الرغم من هذه المخالفات التي تعيق تقدم عمل المجلس فان هناك مخالفات تتعلق بعدم وجود ضوابط أو معايير لاختيار مجلس امناء جديد لشبكة الاعلام العراقي مما يضع المسؤولين تحت طائلة التقصير باعتبار ان ابعاد ذوي الاختصاص والكفاءات الإعلامية في هذا المجلس يخلق مشكلة كبيرة في عملية الاعلام الهادف تجاه المجتمع العراقي".

واوضحت ان "اللجنة المكلفة بقضية اختيار الأمناء بأنها لجنة شكلية كوّن ان الإجراءات التي تتبعها هذه اللجنة لا تسير وفق المعاير لاختيار الامين وإنما يتم الاختيار وفق الرغبات الشخصية للمسؤولين في الشبكة".

 

وقررت اللجنة استضافة مجلس الامناء يوم غد الأربعاء الموافق ١٩ حزيران للتحقيق و الأستفهام عن الآليات المتبعة بأستلام طلبات المرشحين.

 

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الثقافة النيابية تتهم رئيس وأعضاء شبكة الاعلام بارتكاب "مخالفات قانونية وادارية"
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