الاستخبارات تخترق خلية نائمة وتحبط عملية إرهابية لها في الرمادي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن اختراق خلية نائمة في الأنبار، مبينةً أن عناصر الخلية كانوا يرومون تنفيذ عملية "إرهابية" في المحافظة.

وقالت المديرية، إنه "بعملية نوعية استخبارية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء 39 من اختراق خلية نائمة في منطقتي ألبو فراج وألبو عساف في الرمادي وتلقي القبض على عناصرها".

وأضافت المديرية في بيان أن عناصر الخلية "كانوا يرومون القيام بعملية إرهابية في المحافظة في قادم الأيام"، مشيرة إلى أن "أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء وفق إحكام المادة 4 إرهاب".