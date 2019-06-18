رئيس الجمهورية يشدد على انهاء معاناة الشعب السوري و تمكينه من الحل السياسي

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، ضرورة انهاء معاناة الشعب السوري وتمكينه من الحل، وذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا ألكسندر لافرينتييف.

وذكر بيان رئاسي أن "الرئيس أكد أهمية تطوير العلاقات بين العراق وروسيا والارتقاء بها وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأشار إلى "ضرورة تعزيز أواصر الصداقة وتوسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين"، مثمناً "دور روسيا في الحرب ضد الارهاب ودعمها للعراق".

وشدد صالح، بحسب البيان، على "إنهاء معاناة الشعب السوري وتمكينه من الحل السياسي المبني على مواجهة الارهاب واحترامِ ارادته في الحياة الحرة الكريمة".

بدوره نقل لافرينتييف "تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى رئيس الجمهورية"، مجدداً "دعم بلاده للشعب العراقي ورغبتها بتطوير علاقات الصداقة معه".

وتم خلال اللقاء، وفق البيان، "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والتأكيد على وجوب اعتماد الحوار الإيجابي والصريح بين جميع الأطراف لحل الأزمات بما يضمن استقرارها وازدهارها ويحقق تطلعات شعوبها".