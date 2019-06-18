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الشيخ جلال الدين الصغير يعلق في تويتر حول وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
وكالة انباء براثا
23
2019-06-18
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