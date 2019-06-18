القبض على "مفتعلي حادث تسليب" شمال بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على "مفتعلي حادث تسليب" شمال العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ، إنه "توفرت معلومات إلى مكتب مكافحة إجرام التاجي عن وجود حادث تسليب شخصين مبلغ من المال قدره ٣٢ ألف دولار أميركي، على الفور من تلقي المعلومة تم تشكيل فريق عمل مختص".

وأضافت المديرية، أنه "بعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية تبين بأن المشتكين بحادث التسليب هم من قاموا بافتعال الحادثة من خلال إطلاق النار على عجلتهم وتسجيل بلاغ كاذب وذلك لوجود ديون بذمتهم لعدة أشخاص".

وأشارت إلى أنه تم "عرض الأوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر إيقافهم وفق أحكام المادة (٢٤٣ ق.ع) واتخذت كافة الإجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية".