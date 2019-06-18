تذبذب اسعار النفط بسبب مخاوف النمو وتوترات الشرق الاوسط

تذبذبت اسعار النفط خلال الشهر الحالي بسبب مخاوف النمو الاقتصادي والتوترات التي تشهدها الشرق الاوسط الا ظلت هذه الاسعار تتراوح بين 60 و62 دولار .

وتراجعت أسعار اليوم الثلاثاء، بسبب مخاوف النمو الاقتصادي العالمي جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن التوترات في الشرق الاوسط عقب هجوم على ناقلتين في الأسبوع الماضي حدت من الخسائر.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بحلول الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بغداد 30 سنتا، ما يعادل 0.53 بالمئة، إلى 60.62 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 25 سنتا، ما يعادل 0.48 بالمئة، إلى 51.94 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط نحو 20 بالمئة من أعلى مستوياتها في 2019 التي بلغتها في نيسان، ويرجع ذلك في جزء منه إلى المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأمريكية الصينية وبيانات اقتصادية محبطة.