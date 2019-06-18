جنايات ذي قار: أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لمدانين بالإرهاب

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، الثلاثاء، أحكاما عقابية بالإعدام والسجن لمؤبد لمدانين بتهم إرهابية مختلفة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "مدانين بالإرهاب تلقوا أحكاما بالمؤبد والإعدام من محكمة جنايات ذي قار"، لافتا إلى أن "المحكمة قضت حكما بالسجن المؤبد لمدانين اثنين بجريمة حيازات أسلحة ومتفجرات بنية تنفيذ جرائم إرهابية في الأنبار".

وأضاف أن "المحكمة قضت أيضا حكما بإعدام مدان بجريمة قتل مواطن في أبي غريب لغايات إرهابية"، مشيرا إلى أن "حكما آخر قد صدر من المحكمة ذاتها ضد إرهابي عن جريمة اشتراكه في تفجير سيارة مفخخة في محافظة ذي قار وبدوافع ارهابية أيضاً".