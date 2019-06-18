عبد المهدي: العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها

اعتبر رئيس مجلس الزوراء عادل عبد المهدي، ان العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها، مشيرا الى اهمية التعاون والتفاهم حول مختلف القضايا الإقليمية.

وقال المكتب الاعلامي ل‍عبد المهدي في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا الكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له الذي يضم نائب وزير الخارجية وعددا من المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية والقائم بالاعمال الروسي في بغداد".

واضاف المكتب، أنه "جرى بحث العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية وتعزيز قدرات القوات العراقية، وتطورات الاوضاع في سوريا وتحقيق الاستقرار فيها والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر استانة، الى جانب بحث الاوضاع الإقليمية والأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية" .

وتابع المكتب، أن "رئيس مجلس الوزراء اعرب عن شكره وتقديره لمواقف الرئيس بوتن الداعمة للعراق واعتزازه بتطور العلاقات وارتياحه لوجود الرغبة المشتركة بتوسيعها في المجالات كافة".

ونقل المكتب عن عبد المهدي قوله، إن "العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين والمنطقة ولمواصلة محاربة داعش"، مشيرا الى "اهمية التعاون والتفاهم حول مختلف القضايا الإقليمية والعمل على تجنيب المنطقة خطر الارهاب وتداعيات التصعيد والحرب وتحقيق السلام والاستقرار لشعوبها".

ولفت المكتب الى ان "المبعوث الروسي نقل تحيات رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتن وامنياته للعراق وحكومته وشعبه بالمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار، والرغبة بإستمرار التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات الثنائية المتنامية، وترحيب بلاده بعودة العراق الى دوره في المنطقة بقوة، والعمل المشترك بين العراق وروسيا فيما يخص محاربة الارهاب والسعي لتحقيق الاستقرار في سوريا وعموم المنطقة، واهتمام روسيا بمشاركة العراق في مؤتمر استانة كمراقب، وضرورة تعاون دول الجوار لإنهاء حالة الحرب فيها واستمرار جهود محاربة الارهاب والقضاء على بقايا داعش" .