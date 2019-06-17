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التوقعات بعد بيان المرجع السيستاني ليوم  14-6-2019 


محمد صادق الهاشمي

 

من توقعاتنا للعملية السياسية في العراق  بعد خطبة المرجعية هي :

1- فقدت الحكومة والاحزاب الشرعية بعد ان اعلنت المرجعية موقفها ولومها في الكثيرمن الامور على الحكومة ومن الامور التي ذكرتها من عدم تقديم الخدمات وكشف الفساد ومن الاخطاء الكبيرة الاخرى بما فيها الصراع الحزبي  على المغانم وغيره من الامور التي ذكرتها  في البيان وسوف تزداد القطيعة بين المرجعية في النجف وبين الاحزاب السياسية .

2- سوف تظهر لدينا معارضة لحكومة عبد المهدي ولكنها في الواقع احزاب تريد ان تتنصل عن المسولية وتلقيها في رقبة عبد المهدي والفتح وسائرون .

3- سوف تجد الفتح نفسها في دائرة اللوم وحدها وهناك من يريد ان يلقي الحجم الاكبر من المسولية عليها حتى سائرون سوف تتخلى عن الفتح .

4- سوف ينتهي (( الزواج القهري)) الجبري بين الفتح وسائرون والاخيرة هي المبادرة لفض هذا الشراكة .

5- سوف تعمل سائرون على  ان تتخلى عن عادل عبد المهدي وتقود المعارضة ضده .

6- سوف تتسع دائرة المعارضة لعادل لحد يجد نفسه مضطرا لاعلان الاستقالة .

7- سوف يجد المعارضون لايران فرصة ذهبية للاطاحة بعادل كون موقفه ايجابي مع الجمهورية الاسلامية؛ والأسباب أخرى تتعلق بحقوقهم السياسية .

8- سوف يجد المعارضون لايران الفرصة ذهبية للاطاحة بالفتح وسوف تجد الفتح نفسها وحيدة في الساحة وقد يودي الامر بها الى التفكك وهناك من يريد ومن الان ان يفتح عليها باب اللوم والنقد  ونشر المزيد  وهناك من يريد استغلال خطاب المرجعية للطعن بها  .

9- سوف تجد المعارضة ((الحكمة والنصر ومن يلتحق بها سائرون مثلا  )) بعد خطاب المرجعية الفرصة ذهبية لطرح مشروعها المعارض؛ لاسقاط حكومة عادل وصولا الى اسقاط البناء وتفكيك الفتح واعادة منصب رئاسة الوزراء الى الخط الشيعي الليبرالي (جبهة الاصلاح).

10- من الان اخذ الاعلام الخاص والجيوش الالكترونية تعتبر وجود الفتح هو السبب في الكثير من الاشكالات بما فيها تعطيل اكمال الكابينة الوزارية ( وزارة الداخلية )، وان موضوع الفياض هو السبب الاساس , وان ايران هي من تتحمل المسولية في الاصرار على الفياض .

11-عادل من الان قد يتحرك مستفيدا او مستغلا خطاب المرجعية للتخلي عن بعض تعهداته الى الفتح وقد يتحالف مع الاصلاح ويخضع اكثر الى سائرون وحدها لانه بكل حال لا يريد ان يصطدم مع التيار الصدري .

12- سيجد مقتدى نفسه قويا اكثر من اي وقت مضى ويضع عادل والعبادي في تنافس على المنصب وتحت امره ويخير بينهما في موضوع رئاسة الوزراء وكل من يخضع اكثر له يكون له الترجيح.

13- سيكون هناك من السياسيين ومن العامل الخارجي من يستغل خطاب المرجعية لايجاد صدام واختلاف بين مشروع ايران ومشروع النجف الاشرف في موضوه الحكومة وباقي التفاصيل.

14-سيجد الشارع ومن يحركه من العلمانيين الفرصة للنيل من حكومة عادل .

15-من الان سيضعف اي مشروع يقوم على ضرورة دعم عادل مالم يقوم عادل ومن يسنده بتقديم الخدمات وانهاء الازمات واكمال الكابينة الوزارية .

16- بما ان المرجعية كانت ساكتة عن اي نقد واضح الى حكومة عادل وهذه هي الشرارة الاولى فمن الطبيعي ان تفتح هذه الشرارة المجال لكلام اخر من النجف  ومن نفس المرجيعة العليا ومن السياسيين المعارضين ومن جهات اخرى فان مرحلة الانتظار لعادل انتهت من النجف وتنتهي بطبيعة الحال من غيرها .

17- الكل سواء النجف او غيرها وضعوا عادل والفتح في زاوية حرجة وعليه ان يخرج من الزاوية بتقديم المنجزات .

18-سوف لا تتمكن الفتح من ان تمارس اي عمل بعد الان في ممارسة احتلال  موقع مهم لها  في الدرجات الخاصة لانها ستنشغل في منع سقوط حكومة عادل المحسوبة عليها وان سقطت حكومة عادل او ضعفت  سوف تضعف الفتح وتسقط سياسيا وحكوميا بسقوط عادل وهذا يتطلب منها تقديم التنازلات.

19-سوف تجد بعض  الاحزاب فرصتها في امرين، اما المعارضة وترك حكومة عادل في وضع حرج او تاخذ منه ما تريد من المغانم .

20- سوف تضعف جبهة البناء كثيرا الان ومستقبلا خصوصا ان بعض الحلفاء منهم القانون وجد ان  تحالف الاصلاح مهمش من قبل الفتح .

21-مستقبلا- ستراتيجيا- سوف لايكون الراي العام مومنا ومقتنعا بمشاركة القوة الحشدية والمقاومة وغيرها في الانتخابات ولا في العملية السياسية وهناك من يعمل على هذا الامر وهناك اخطاء كبيرة من بعض القوى الفتحية سياسيا وماليا تساعد على تضعيف واختزال قناعة الراي العام بهذه القوى .

23-هذه هي المواجهة الاولى بين المرجعية والفتح بعد ان كانت المرجعية في مرات عديدة تنحي باللوم وتواجه وتحمل الاحزاب القديمة المسولية .

24-الحل يكمن في اعادة ترتيب البيت الشيعيي عاجلا وفي منح عادل المساحة والحرية الكبيرة لاكمال كابينته

 

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