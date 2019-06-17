وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي سبل تهدئة الاوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد.

وذكر بيان وزارة الخارجية ، إن “الجانبين بحثا العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح الشعبين الشقيقين”.

كما تباحثا “مُجمَل مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، ومحاولة تهدئتها بما يصبُّ في صالح استقرار جميع”.

واتفق الوزيران “على استمرار التشاور في المرحلة القادمة، والتنسيق بشأن مُختلِف الموضوعات التي تهمُّ البلدين، ولاسيَّما القضايا الإقليميّة”.