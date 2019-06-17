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مكتب عبد المهدي: اتفقنا مع اهالي الطارمية على ضرورة وجود قوة من ابنائها


اعلن مكتب رئيس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عن الاتفاق مع اهالي الطارمية على ضرورة وجود قوة من ابنائها بالقضاء.

وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث صحفي انه "تم عقد اجتماع مع وفد من اهالي الطارمية بحضوري، وتم التوصل الى عدة امور بشأن القضاء".

واضاف انه "تم الاتفاق على ضرورة وجود قوة امنية من ابناء القضاء للتعاون مع القطعات الامنية ، والسماح للمزارعين باستغلال اراضيهم، واعادة النظر في فتح مراكز الشرطة بالطارمية كونه ستراتيجيا ويحد بين اربع محافظات".

وتابع انه "تم التشديد على ضرورة سد الثغرات الامنية ومعالجتها، وحصر السلاح بيد الدولة".

يذكر ان قضاء الطارمية الواقع شمال العاصمة بغداد، شهد خلال الفترة الاخيرة عمليات مسلحة استهدفت مدنيين والقوات الامنية بالقضاء، ادت الى سقوط شهداء وجرحى.

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