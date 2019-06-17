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الاعرجي يعلق على لجوء كتل سياسية للمعارضة: الجميع مقصر ومتكالب على المغانم


علق بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء السابق، الإثنين، 17 حزيران، 2019، على لجوء كتل سياسية الى المعارضة، فيما بين أن جميع الكتل مقصرة ومتكالبة على المغانم.

وذكر الاعرجي في بيان"تعالت خلال اليومين الماضيين، أصوات كثيرٍ من الكتل السياسيّة وخاصّة الشيعيّة منها حول اللجوء إلى تبني موقف المُعارضة لحكومة عبد المهدي".

وبين أن، "المُعارضة تعتبر ركنٌ أساس وضروري في النُظم الديمقراطيّة، على أن تختارها الكتل السياسيّة كخيارٍ لعملها منذ البدء وعند تشكيل الحكومة، وليس في حالة ضرب المصالح والفشل في الحصول على امتيازات مُعيّنة؛ فإذا كان عدم تنفيذ البرنامج الحكوميّ والتأخير في تقديم الخدمات هو الحجّة، فالجميع مُشترك في هذه الحكومة بشكلٍ أو بآخر".

وقال إنه، "إذا جاء هذا الموقف من هذه الكتل بناءً على ما ورد في خطبة الجمعة للمرجعية الدينيّة في الرابع عشر من حزيران الجاري، فإنّ ذات الخطبة قد أشارت إلى تقصير تلك الكتل من خلال صراعاتها وتكالبها على المغانم، ومن هنا يجب القول أننا إذا أردنا أن نكون أمام حكومةٍ قويةٍ تستطيع تقديم الخدمات لشعبها، فعلينا أن نتناسى خلافاتنا ونترك المطالبة بالإمتيازات، وخاصة في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة".

وتابع إن "لم تُقدّم الحكومة أيّ منجز فيما بعد، وإتضح وجود تقصير في عملها، فليكن العمل على تغييرها وفقاً لآلياتٍ دستورية وليس عبر التصريحات الإعلاميّة على أن يتم الإتفاق مُسبقاً على بديلٍ لرئيس الوزراء، وإلاّ فسنكون من دون ذلك أمام مصير مجهولٍ".

واعلن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الاحد 6 حزيران 2019، الذهاب نحو المعارضة السياسية الدستورية.

وقال التيار في بيان  إن "المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني عقد اجتماعاً استثنائياً بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٦ في المقر المركزي للتيار، تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص".

وأضاف "وقد تم الاستماع الى جميع وجهات النظر، ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي وما عليه المشهد العام في عراقنا العزيز".

وتابع "وبناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل فقد انتهى الاجتماع الى أن يعلن (تيار الحكمة الوطني) عن تبنيه لخيار (المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة) والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني".

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