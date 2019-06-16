الكشف عن تفاصيل عملية "صيد الضباع" ضد قادة "داعش" الارهابي

قال خبير أمني مقرب من الأجهزة الاستخبارية العراقية لـRT إن العملية الأمنية ضد "داعش" الارهابي في الدورة جنوبي بغداد أسفرت عن اعتقال والي التنظيم في "ولاية الجنوب" وقيادات أخرى.

وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـRT إن "ولاية الجنوب التابعة لتنظيم داعش الارهابي تمتد من منطقة الدورة جنوبي بغداد إلى 9 محافظات عراقية في الجنوب، وتسمى بعروس الولايات".

وبين أن "أبرز المعتقلين هو الارهابي علي أحمد عبود العيساوي (أبو طيبة) والي الجنوب الذي التحق قبل سنوات بالجيش الإسلامي، وشارك في "الرتل الأفعواني" الهارب من الفلوجة قبل ثلاث سنوات حيث أصيب حينها، ثم التحق بعد ذلك بولاية بغداد (لجنة الإشراف والمتابعة)، إلى أن تم تنصيبه خلفا لوالي الجنوب السابق الارهابي"أبو أحمد الجبوري".

ويشير أبو رغيف أن الارهابي "أبو طيبة" أسهم في افتتاح مضافات في أطراف وحزام بغداد، وأشرف على نصب العبوات في ناحية جرف الصخر.

وأشار إلى اعتقال أمين عام الولاية الارهابي زيد معن خلف العبيدي، وفني عام الولاية الارهابي محمد علي خليل (أبو خطاب)، وناقل الولاية الارهابي سفيان احمد حسين (أبو أحمد)، ومسؤول المضافة الارهابي برهان محسن علوان المسعودي (أبو إسحاق)، والناقل العام الارهابي تحسين علي الكرطاني، ومجهز عام الولاية الارهابي دايم كريم الجنابي (أبو صهيب) والذي تبحث عنه السلطات منذ 8 سنوات، وآمر كتيبة الكرغول الارهابي محمود شاكر المفرجي (أبو عبد الهادي)، وإداري عام الولاية الارهابي وليد طالب الجميلي (أبو حذيفة).