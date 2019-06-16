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الاتحاد الكردستاني: لا تهمنا قضية نجم الدين كريم وننتظر رد القضاء


أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الاحد، أن الاتحاد لا تهمه قضية محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، مشيراً إلى انتظارهم رد القضاء بخصوص قضية المحافظ السابق.

وقال خوشناو في حديث صحفي إن "محكمة استئناف كركوك أصدرت مذكرة القاء قبض بحق المحافظ السابق نجم الدين كريم في (23 ايار 2018) بتهم الفساد والتلاعب في اموال البترودولار بالمحافظة وسوء الإدارة وتهم اخرى".

وأضاف أنه "لا يهمنا كثيرا تواجد نجم الدين كريم في المحكمة او في اربيل، كونه الآن خارج المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ولن نتحمل تهم فساده"، مطالباً بـ" استقلال القضاء العراقي والتعامل مع كافة الملفات بعدالة".

وأوضح خوشناو، أن "الاتحاد الكردستاني بانتظار رد القضاء بصورة رسمية بشأن نجم الدين كريم، أو ما ينتج عن عادل عبد المهدي بصفته رئيساً للوزراء".

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد استقبل في وقت سابق من اليوم الأحد، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم في محافظة اربيل، بعد اعتقاله من قبل الانتربول الدولي في لبنان وإطلاق سراحه في وقت لاحق.

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الاتحاد الكردستاني: لا تهمنا قضية نجم الدين كريم وننتظر رد القضاء
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