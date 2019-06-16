الأخبار

نائب كردي: عودة نجم الدين كريم إلى اربيل ضربة للقضاء العراقي


انتقد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة التغيير غالب محمد علي عودة، الأحد، رجوع محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الى مدينة اربيل بعد خروجه من السجن في لبنان لممارسة حياته الطبيعية رغم ملفات الفساد الكثيرة بحقه، وفيما اعتبر رجوعه ضربة للقضاء العراقي، وصف ما تحدث عنه رئيس الوزراء بمحاربة الفساد من خلال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بأنه "أكذوبة".

وقال علي في بيان ، إن "رئيس الوزراء شكل مجلس الفساد لمحاربة المفسدين ومن عليهم شبهات فساد واليوم نتفاجئ من وصول محافظ كركوك السابق الى اربيل دون ان يكون هنالك اي رد فعل للحكومة العراقية حول هذا الامر وكأنه غير مطلوب للقضاء العراقي"، داعياً رئيس الوزراء من خلال مجلس مكافحة الفساد إلى "أخذ دوره الذي أسس من خلاله وان يطالب الاقليم بتسليم نجم الدين للقضاء العراقي كونه متهم بقضايا اختلاس مرفوعة من قبل النزاهة في محافظة كركوك.

واضاف أن "مجلس الفساد إذا لم يستطع أخذ دوره امام شخص مثل نجم الدين معروف للجميع بفساده فان هذا المجلس وجوده من عدمه لا يؤثر ولن يكون رادع لا لنجم الدين ولا لامثاله"، مؤكداً أن "ما تحدث عنه رئيس الوزراء بمحاربة الفساد من خلال هذا المجلس لن يكون اكثر من اكذوبة".

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد استقبل في وقت سابق من اليوم الأحد، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم في محافظة اربيل، بعد اعتقاله من قبل الانتربول الدولي في لبنان وإطلاق سراحه في وقت لاحق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب كردي: عودة نجم الدين كريم إلى اربيل ضربة للقضاء العراقي
الجوازات تقرر تمديد الدوام بجميع دوائرها في بغداد والمحافظات
عبد اللهيان : كانت هناك مفاوضات بين ايران وامريكا حول العراق بعد سقوط صدام تلبية لطلب العراق
الاتحاد الوطني يرد على الديمقراطي: شيء واحد يحسم منصب محافظ كركوك
اندلاع حريق "كبير" داخل مرآب للسيارات مقابل مستشفى ببغداد
النزاهة: صدور أحكامٍ بحق مزوري سندات عقارية تسلما قروضاً بمليارات الدنانير
نائب عن الفتح يطالب السلطات الأمنية بكردستان تسليم محافظ كركوك السابق الى القضاء
عبد المهدي يوجه بتشكيل خلية دائمة الانعقاد خاصة بالطاقة الكهربائية
الغانمي يوجه الأجهزة الأمنية بالتنسيق على مستوى عال لفرض الأمن في آمرلي
عمليات بغداد تعلن رفع 370 كتلة كونكريتية من العاصمة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.33
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك