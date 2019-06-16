الجوازات تقرر تمديد الدوام بجميع دوائرها في بغداد والمحافظات

قررت مديرية شؤون الجوازات، الاحد، تمديد الدوام بجميع دوائرها في بغداد والمحافظات، عازية ذلك الى التخفيف عن كاهل المواطن.

وقالت المديرية في بيان ، "لتسهيل الاجراءات على مواطنينا الكرام، ولغرض السيطرة على الزخم الذي تشهده مديرية شؤون الجوازات، تقرر تمديد الدوام الرسمي في جميع دوائر الجوازات في بعداد والمحافظات من الساعة ٨ الثامنة صباحا ولغاية ٦ السادسة مساء".

واضافت المديرية، أن "هذا القرار بأتي للتخفيف عن كاهل المواطن وليتم انجاز اكبر عدد من معاملات المراجعين" .