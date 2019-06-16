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الاتحاد الوطني يرد على الديمقراطي: شيء واحد يحسم منصب محافظ كركوك


رد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، على الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما اشار الى ان تنفيذ الاتفاقية بين الحزبيين كفيل بحل الخلافات بشأن منصب محافظ كركوك وتشكيل حكومة الاقليم.

وقال المتحدث باسم الاتحاد لطيف شيخ عمر في حديث نقله اعلام حزبه، ان"آلية تنفيذ عملية تشكيل الحكومة الجديدة، تختلف مع عملية حسم منصب محافظ كركوك، الا ان المشترك للآليتين هو الاتفاقية السياسية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي".

واضاف، ان"تنفيذها يحسم جميع المسائل".

وكان محمود محمد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعلن خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحزب مع رئيس حكومة اقليم كردستان المكلف مسرور البارازني اليوم، ان"منصب محافظ كركوك له صياغة محددة"، مشيرا الى ان"حسم المنصب لدى كوسرت رسول نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ومسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي"

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الاتحاد الوطني يرد على الديمقراطي: شيء واحد يحسم منصب محافظ كركوك
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