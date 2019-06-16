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النزاهة: صدور أحكامٍ بحق مزوري سندات عقارية تسلما قروضاً بمليارات الدنانير


كشفت هيئة النزاهة، الأحد، عن تفاصيل حكمين صادرين بحق مدانين اثنين في قضية "تزوير" سندات عقارات في بغداد وتقديمها كضمانات لتسلم قروض من أحد المصارف الحكومية، مشيرة إلى أن المدانين تسلما قروضا بلغت 24 مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إن "المدانين في القضية التي حققت فيها وأحالتها للقضاء، قدما سندات عقارات مزورة ومحرفة من حيث المساحة وتغيير جنس العقار من زراعي إلى صناعي وتغيير عائدية العقار من ملكية الدولة إلى المدانين وتسجيلها بأسمائهم في دائرة التسجيل العقاري في المدائن، قدماها إلى أحد المصارف الحكومية؛ لاعتمادها كضمانات للقروض الممنوحة لهما"، مبينة أن "ذلك تم بالاتفاق والاشتراك مع معاونة مدير التسجيل العقاري في المدائن وعدد من المتهمين العاملين في الدائرة المذكورة".

وأوضحت، أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على أقوال الممثلين القانونيين لوزارة العدل ومصرف الرشيد اللذين طلبا الشكوى بحق المتهمين المدانين، ومحضر التحري الجاري من قبل هيئة النزاهة، والتحقيق الإداري الذي أجراه مكتب المفتش العام لوزارة العدل، إضافة إلى أقوال المدانة معاونة مدير دائرة التسجيل العقاري في المدائن أمام قاضي تحقيق النزاهة، فضلا عن أقوال المتهمين اللذين اعترفا أمام قاضي التحقيق بقيامهما بتزوير السندات مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمهما".

وأضافت أن "المحكمة أصدرت حكمين حضوريين بالسجن لمدة سبع سنوات على أحد المدانين وفقا لأحكام المادة (289) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، إذ اكتسب القرار الدرجة القطعية، فيما أصدرت حكما بالسجن ست سنوات على المدان الآخر، استنادا لأحكام المادة 444 / حادي عشر من القانون ذاته، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة العدل ومصرف الرشيد) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية".

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