الغانمي يوجه الأجهزة الأمنية بالتنسيق على مستوى عال لفرض الأمن في آمرلي

وجه رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، الاحد، الأجهزة الأمنية بأن يكون التنسيق على أعلى المستويات لفرض الأمن وعدم زعزعة أمن واستقرار قضاء آمرلي في محافظة صلاح الدين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "رئيس أركان الجيش تفقد، اليوم، قضاء آمرلي ضمن جولاته الميدانية المستمرة لقواطع العمليات، للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية هناك، يرافقه معاونه للعمليات نائب قائد العمليات المشتركة وعدد من ضباط هيئة الركن".

واضافت الوزارة، أن "الغانمي عقد فور وصوله اجتماعا ضم قائد شرطة محافظة صلاح الدين وقائم المقام وكالة وممثلي الأجهزة الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي في القضاء والذي استهل بكلمة لرئيس الأركان قائلاً ( قضاء آمرلي قضاء الصمود والبطولات والتأريخ سيجل بطولات أهالي آمرلي في سجل العراق الحديث) بعدها استمع إلى الإيجاز الذي قدمه قائم المقام وكالة وقائد شرطة صلاح الدين حول الوضع الأمني في القضاء".

وتابعت الوزارة، ان "الغانمي وجه الأجهزة الأمنية بأن يكون التنسيق على أعلى المستويات لفرض الأمن وعدم السماح لأي شخص بزعزعة أمن واستقرار آمرلي، وأن يأخذ القضاء مجراه ضد المطلوبين وأن لا يكون أحد فوق القانون موجهاً كافة الأجهزة الأمنية بأن لا يسمحوا للخلافات العشائرية أن تلقي بظلالها على الوضع الأمني في القضاء بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن المجتمعي لان امن المواطن وممتلكاته من مسؤوليتنا".