الأخبار

الغانمي يوجه الأجهزة الأمنية بالتنسيق على مستوى عال لفرض الأمن في آمرلي


وجه رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، الاحد، الأجهزة الأمنية بأن يكون التنسيق على أعلى المستويات لفرض الأمن وعدم زعزعة أمن واستقرار قضاء آمرلي في محافظة صلاح الدين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "رئيس أركان الجيش تفقد، اليوم، قضاء آمرلي ضمن جولاته الميدانية المستمرة لقواطع العمليات، للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية هناك، يرافقه معاونه للعمليات نائب قائد العمليات المشتركة وعدد من ضباط هيئة الركن".

واضافت الوزارة، أن "الغانمي عقد فور وصوله اجتماعا ضم قائد شرطة محافظة صلاح الدين وقائم المقام وكالة وممثلي الأجهزة الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي في القضاء والذي استهل بكلمة لرئيس الأركان قائلاً ( قضاء آمرلي قضاء الصمود والبطولات والتأريخ سيجل بطولات أهالي آمرلي في سجل العراق الحديث) بعدها استمع إلى الإيجاز الذي قدمه قائم المقام وكالة وقائد شرطة صلاح الدين حول الوضع الأمني في القضاء".

وتابعت الوزارة، ان "الغانمي وجه الأجهزة الأمنية بأن يكون التنسيق على أعلى المستويات لفرض الأمن وعدم السماح لأي شخص بزعزعة أمن واستقرار آمرلي، وأن يأخذ القضاء مجراه ضد المطلوبين وأن لا يكون أحد فوق القانون موجهاً كافة الأجهزة الأمنية بأن لا يسمحوا للخلافات العشائرية أن تلقي بظلالها على الوضع الأمني في القضاء بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن المجتمعي لان امن المواطن وممتلكاته من مسؤوليتنا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اندلاع حريق "كبير" داخل مرآب للسيارات مقابل مستشفى ببغداد
النزاهة: صدور أحكامٍ بحق مزوري سندات عقارية تسلما قروضاً بمليارات الدنانير
نائب عن الفتح يطالب السلطات الأمنية بكردستان تسليم محافظ كركوك السابق الى القضاء
عبد المهدي يوجه بتشكيل خلية دائمة الانعقاد خاصة بالطاقة الكهربائية
الغانمي يوجه الأجهزة الأمنية بالتنسيق على مستوى عال لفرض الأمن في آمرلي
عمليات بغداد تعلن رفع 370 كتلة كونكريتية من العاصمة
الكهرباء تصدر بياناً بشأن انخفاض كميات انتاج الطاقة
مستشار عبد المهدي: وضع الكهرباء مستقر وهناك خلل تم تجاوزه
الكهرباء تعود تدريجياً إلى أحياء النجف
ضبط منصة صواريخ على الطريق السريع بين بغداد وسامراء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك