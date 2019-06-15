الكهرباء تعود تدريجياً إلى أحياء النجف

أعلنت مديرية كهرباء محافظة النجف، السبت، عن عودة الكهرباء تدريجياً إلى أحياء المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ، ان "الكوادر الفنية بوزارة الكهرباء أكدت أنه سيتم خلال الساعات القادمة إصلاح الخلل الذي حدث في المنظومة وإعادتها للعمل".

وأشارت إلى أن "الكهرباء الوطنية عادت تدريجياً إلى أحياء محافظة النجف".

وكانت مديرية كهرباء النجف قد اعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، خروج محطات نقل الطاقة في المحافظة عن الخدمة باستثناء محطة المدينة القديمة، عازيةً ذلك إلى "عارض فني".