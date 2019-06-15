البرلمان يعلن أن جدول اعمال الجلسات المقبلة سيتضمن استكمال الكابينة الوزارية

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، أن جدول اعمال الجلسات المقبلة سيتضمن استكمال الكابينة الوزارية.

وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي في بيان ، إن "جدول أعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وانهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة لغاية نهاية الفصل التشريعي".

وكان مجلس النواب قد عقد، أمس السبت، جلسته الرابعة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.