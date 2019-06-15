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بيان للعمليات المشتركة بكركوك بشأن جريمة خطف واغتصاب امراة من قبل ضابط


اصدرت قيادة العمليات المشتركة في كركوك، السبت، بيانا بشأن جريمة خطف واغتصاب امراة من قبل ضابط، فيما اكدت ان الفاعلين رهن التحقيق.

وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية في بيان انه "بحهود مشتركة ومتابعة وعمل دؤوب تمكنت مفارز مديرية الشؤون الداخلية والامن ومديرية الامن الوطني في كركوك من القاء القبض على ضابط برتبة رائد ومنتسب ارتكبوا جريمة خطف واغتصاب لمواطنة بمركبة حكومية في كركوك ".

واضاف ان "الضابط ويدعى (ع .أ.م) ومعه متهم اخر (م.ا.م) ارتكبا جريمتهما وهم الان رهن التحقيق لكشف ملابسات الحادث وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل"، مشددا على ضرورة "ترسيخ فرض القانون وتعزيز العمل الامني المشترك والوقوف بوجه كل من تسول نفسه المساس بأمن المواطن وكرامته".

وأعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في كركوك، اول امس الخميس، عن اعتقال متهم قام بخطف فتاة واغتصابها بعجلة حكومية في المحافظة.

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بيان للعمليات المشتركة بكركوك بشأن جريمة خطف واغتصاب امراة من قبل ضابط
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