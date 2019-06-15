الحلبوسي يوجه باستضافة وكيل وزارة المالية ومسؤولين اثنين غداً

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، باستضافة وكيل وزارة المالية ومدير دائرة الموازنة في الوزارة ومدير عام دائرة الطرق والجسور، يوم غد.

وقال مصدر نيابي إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، خلال جلسة اليوم، باستضافة مدير عام الطرق والجسور ووكيل وزارة المالية ومدير دائرة الموازنة يوم غد".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 186 نائباً.