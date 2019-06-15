الدفاع المدني يوضح حقيقة اندلاع حريق داخل معمل كبريت المشراق

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، بياناً ردت فيه على الأنباء التي تحدثت عن اندلاع حريق داخل معمل كبريت المشراق جنوبي مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان : "انتشرت شائعات بأن النيران طالت معمل كبريت المشراق مما تسبب بالذعر والهلع لدى المواطنين في تلك المناطق"، موضحةً أن ما حصل هو "احتراق للأعشاب القريبة من المعمل وبقايا المخلفات من الكبريت على أطراف المعمل وهو ما تسبب بانبعاث الغازات الناتجة من احتراق الكبريت".

وأضافت، أنه "على الفور تمت السيطرة على الحادث من قبل مفارز الدفاع المدني وبوقت قياسي، إذ تمكنوا من السيطرة على النيران دون امتدادها إلى جبال الكبريت والتي لو احترقت لكادت أن تؤدي إلى كارثة بيئية محققة، وتم على اثرها إخماد ما تبقى من الأعشاب المحيطة، وتم تعزيز الموقف والمرابطة استمرت لساعات الصباح من هذا اليوم والموقف مسيطر عليه حالياً".

وكانت وسائل إعلام أفادت، في وقت سابق من اليوم السبت، باندلاع حريق داخل معمل كبريت المشراق في محافظة نينوى.