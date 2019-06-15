الحشد يداهم عدد من القرى ويعثر على كدس للعتاد غربي نينوى

عثر الحشد الشعبي على كدس للعتاد بعملية دهم وتفتيش غربي نينوى.

وقال بيان للحشد اليوم السبت، ان "قوة من اللواء 33 في الحشد عثرت على كدس للعتاد بعملية دهم وتفتيش غربي نينوى".

واضاف البيان، ان "قوة من اللواء 33 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من القرى ما بين قضاء سنجار وقضاء البعاج غربي محافظة نينوى",

لافتا الى ان "العملية أسفرت عن العثور على كدس للعتاد وعدد من الصواريخ فضلا عن مسح المنطقة بشكل كامل". وتابع، انه "تم التخلص من المخلفات الحربية التابعة لعناصر داعش الاجرامية بشكل آمن