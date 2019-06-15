القبض على عناصر عصابة بعد 24 ساعة من سرقتهم سيارة في النجف

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، إلقاء على عناصر عصابة بعد 24 ساعة على سرقتهم سيارة في المحافظة، مبيناً أن الاعترافات الأولية تشير إلى ارتكابهم عدداً من الجرائم.

وقال الياسري في بيان إن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على العصابة التي قامت بسرقة مركبة الحاج جعفر الخفاجي والتعرض لحفيده لإطلاق نار".

وأضاف، أنه تابع "القضية شخصياً مع الأجهزة الأمنية لمعرفة مجريات التحقيقات وربط المعلومات، وأن الخبرة الكبيرة التي يمتلكها رجال قيادة الشرطة ومديرية مكافحة الإجرام استطاعوا وخلال ٢٤ ساعة السابقة من إلقاء القبض على عناصر العصابة".

وأشار إلى أن "الاعترافات الأولية تشير إلى ارتكابهم (عناصر العصابة) عدداً من الجرائم وما زال التحقيق جارياً معهم"، مؤكداً أنهم "سيحالون على السلطات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".

وتابع، أن "إلقاء القبض هذا هو رد على بعض المروجين للإشاعات والكاذيب عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي هدفها نشر الرعب والخوف في المجتمع ومحاولة لزعزعة ثقة المواطنين والمجتمع بالمؤسسات الأمنية، وأن أكاذيبهم ما هي إلا خيوط عنكبوت واهنة وسريعاً ما تضمحل أمام إرادة الحكومة المحلية القوية في النجف الأشرف".