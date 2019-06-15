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فجر لاهب في نينوى.. هذا ما حدث بالمحافظة اليوم


اندلعت حرائق كبيرة في مناطق متفرق من مدينة الموصل، فجر اليوم، ادت الى الحاق اضرار دون وقوع اي خسائر بشرية، فيما نزحت عوائل من مناطقها تحسبا من وصول النيران الى مناطقهم.

وقال مصدر امني ان "حرائق عديدة اندلعت في مناطق متفرقة من محافظة نينوى"، مبينا ان "حريقا اندلع قرب حقول النجمة النفطية وسبعة حرائق في قرى جنوب الموصل وحريق بمنطقة القوسيات شمال الموصل وحريق في منطقة بعشيقة شرقي الموصل وحريق في حي الزهراء قرب محطتي الوقود والكهرباء ".

واضاف ان "الحرائق طالت المناطق العشبية في أحياء عدن والسلام والبنوك والصديق وكوكجلي وصدام (الزهراء)، وحريق قرب دجلة ستي، والبناء الجاهز وطريق ناحية بعشيقة وقرية خزنة والموفقية بمنطقة سهل نينوى والمناطق العشبية بالطريق المؤدي لناحية الكوير، اضافة الى حريق بالقرب من معمل كبريت المشراق وحريق نشب في المحاصيل الزراعية في برية ناحية الشورى وحريق نشب في قريتي القاهرة وطيبة (معمل الغاز) بناحية حمام".

وتابع ان "فرق الدفاع المدني قامت باخماد اغلب تلك الحرائق"، موضحا ان "أهالي قرية تليارة في ناحية بعشقة شرقي الموصل اطلقوا نداء استغاثة بعدما حاصرتهم السنة اللهب والدخان والتي اصابت اطفال بحالات اختناق".

لافتا الى ان "الرياح القوية ساعدت في إنتشار الحرائق في بعض المناطق"، مؤكدا ان "هنالك عائلات نزحت من مناطق سهل نينوى جراء الحرائق ولجأت الى العراء بحي التحرير داخل مدينة الموصل".

من جانبه، اكد محافظ نينوى منصور المرعيد "السيطرة على الحرائق في جميع المناطق"، مشيدا بـ"الموقف البطولي لمنتسبي الدفاع المدني وأبطال الجيش العراقي والحشد الشعبي والموقف الشجاع للشباب المتطوعين الذي دفعتهم وطنيتهم وشعورهم بالمسؤولية إلى الخروج في ساعات متأخرة من الليل لتقديم المساعدة للعوائل المتضررة من تلك الحرائق".

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