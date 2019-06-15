القبض على عصابتين بحوزتهم ما يقارب المليوني حبة مخدرة في بغداد

ألقت قوات مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، على عصابتين متخصصتين بتجارة الحبوب المخدرة في احدى مناطق العاصمة بغداد ضبط بحوزتهم 1.754 مليون حباية 'وردي' مخدرة.

وقالت مكافحة اجرام بغداد في بيان لها، إنه 'بعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية تم نصب كمين محكم من قبل مفارز المديرية اسفر عن القاء القبض على العصابتين وبالجرم المشهود .

وأضاف البيان، أنه بعد التعمق مع افراد العصابتين، اعترفوا صراحة عن قيامهم بتجارة وحيازة الحبوب المخدرة، مشيرا إلى تصديق اقوالهم ابتدائيآ وقضائيآ امام انظار قاضي التحقيق المختص.

وبين أن القاضي قرر ايقافهم وفق احكام المادة '٢٨مخدرات' واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية.