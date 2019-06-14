الفياض: الحشد الشعبي سيكون مع اي حكومة تصون وتحترم مبادئ الشعب

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد سيكون مع اي حكومة تصون وتحترم مبادئ الشعب، مشيرا إلى أن حكومة السيد عادل عبد المهدي تسير في طريق الحرص على احترام قيم ومبادئ الشعب العراقي.

وقال الفياض في كلمته خلال الحفل المركزي لإحياء الذكرى الخامسة لصدور الفتوى وتأسيس الحشد الشعبي، إن “حكومة السيد عادل عبد المهدي تسير في طريق الحرص على احترام قيم ومبادئ هذا الشعب وتاريخه”، مؤكدا أنه “لم يلحظ سلوكا او قرارا قد تجاوزت فيه الحكومة قيم هذا الشعب وتنوعه”.

وأضاف الفياض، أن “ الحشد الشعبي سيكون مع اي حكومة تصون وتحترم مبادئ الشعوب وسنكون دروعا لها”، مؤكدا أن “ الحشد الشعبي مطيع للحكومة ويأتمر بأمرها”.

واشاد الفياض بما تقوم به الحكومة العراقية في “التهدئة ولم الشمل والكلمة”، لافتا إلى أن “الحكومة تعبر عن هوية هذا الشعب وتدافع عن مصالحه “.

وإنطلقت اليوم 14 حزيران 2019 فعاليات الحفل المركزي لإحياء الذكرى السنوية الخامسة للفتوى المباركة وتأسيس الحشد الشعبي بحضور رسمي وشعبي كبيرين على قاعة الشهيد حيدر المياحي في مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي