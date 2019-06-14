الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الجمعة، بيانا حول مصير مواطنة عراقية أدعى زوجها بفقدانها، مشيرة الى أن المواطنة اعترفت بهروبها من زوجها.

وقالت المديرية في بيانها، إنه "بتاريخ 6/6/2019، ادعى أحد المواطنين العراقيين بفقدان زوجته المدعوة (ا. ع.)، مواليد عام 1985، عراقية الجنسية، وانها غادرت العراق بتاريخ 22/5/2019 متوجهة إلى الأراضي اللبنانية، والاشتباه بخطفها من قبل مجهول كونه فقد الاتصال بها".

واضافت أنه "على الأثر، كثفت شعبة المعلومات جهودها الاستعلامية لكشف مصير المفقودة"، مبينة أنه "نتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات الحثيثة، تمكنت هذه الشعبة من تحديد مكان تواجدها في محافظة البقاع".

وبينت أنه "بتاريخ 10/6/2019، تمكنت احدى الدوريات التابعة لها من العثور عليها في منطقة بعلبك، وبالتحقيق معها، اعترفت بعدم تعرضها للخطف، وإنها غادرت العراق هربا من زوجها".

واشارت الى أنه "أجري المقتضى القانوني بحقها وتركت لقاء سند اقامة على أن يتم ترحيلها الى العراق من قبل المرجع المعني".