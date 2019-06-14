قائد عمليات الجزيرة: تدمير مضافات وأوكار لداعش في الانبار

أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، الجمعة، عن تدمير مضافات واوكار لتنظيم "داعش"الارهابي في محافظة الانبار

وقال المحمدي في حديث صحفي إن "قيادتي عمليات الجزيرة ونينوى نفّذتا عملية تفتيش مشتركة في صحراء الجزيرة غربي البلاد، باشراف ومشاركة القادة الميدانيين للقيادتين".

وأضاف أن "كافة قطعات الجيش والحشد العشائري والقوة الجوية وطيران الجيش، باسناد التحالف الدولي اشتركوا في العملية".

وأوضح المحمدي، أن "العملية تميزت بالتفتيش الدقيق لكافة المناطق وجرى تدمير مضافات واوكار لتنظيم داعش الارهابي ، وايصال رسالة واضحة لهم، بانه لا يوجد شبر واحد من ارض العراق يمكن ان يأويهم".

وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بانطلاق عملية عسكرية لتطهير صحراء الجزيرة بين محافظتي الانبار ونينوى.