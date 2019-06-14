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عبد المهدي لبومبيو: العراق يسعى لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة


اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الجمعة، ان العراق يسعى لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة.

وقال المكتب الاعلامي لعبدالمهدي في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية".

واضاف المكتب، أن "بومبيو اثنى على موقف العراق ودوره المتنامي وعلاقاته المتنوعة في محيطه العربي والاقليمي وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد، اضافة الى استمرار التعاون بين البلدين ضد الارهاب" .

ونقل المكتب عن عبد المهدي تأكيده على "اهمية تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في جميع المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتصدي للارهاب،

كما أبدى موقف العراق من الأزمة الراهنة وسعيه لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة"، مشيرا الى "اللقاءات والمشاورات التي شهدتها بغداد مؤخرا حول هذا الملف الذي يحظى بأهمية بالغة ويمس أمن ومصالح دول المنطقة واوربا والعالم".

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عبد المهدي لبومبيو: العراق يسعى لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة
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