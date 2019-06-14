السفير التركي لدى بغداد بعد تغريدة الصدر: لا داعي لاستخدام عبارات ملتوية عن الـ PKK فهي ليست معارضة

قال السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، الجمعة (14 حزيران 2019)، إنه لا داعي لاستخدام عبارات ملتوية بخصوص حزب العمال الكردستاني، لكونها "ليست معارضة".

وذكر يلدز في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "نخاطب من يدعون انهم اصدقاء تركيا، وينتظرون صداقتنا. لا داعي لاستخدام عبارات ملتوية بخصوص الــ PKK".

وأضاف، أن "الـ PKK ليست ببنية معارضة، وإنما منظمة إرهابية. الصديق ودي وواضح. مع تمنيانتا بالبقاء اصداقاء".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طالب، الخميس (13 حزيران 2019)، الحكومة التركية بإنهاء ملف المعارضة داخل العراق بالحوار وبصورة سلمية، فيما دعاها الى ايقاف القصف للأراضي العراقية.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه في تويتر: "إننا اذ نستنكر وبشدة العمليات الارهابية التي تطال الجارة (تركيا) ونطالب الحكومة العراقية بحماية الحدود شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وتأمينها لكي لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار ولا العكس فإننا ندين ونستنكر ونشجب القصف التركي للاراضي العراقية وان كان وفق اتفاقيات.. فإنها اتفاقيات هزيلة لا معنى لها".

وأضاف: "على الحكومة العمل على تجذير السيادة العراقية والغاء جميع الاتفاقيات المجحفة التي تنال من سيادة العراق وأمنه. واما أن تكون الاتفاقيات عادلة تجيز للطرفين قصف (الارهابيين) لا (المعارضة) في كلا البلدين".

ودعا الصدر، "الحكومة التركية لإنهاء ملف المعارضة بصورة سلمية ووفق حوار ممنهج يحفظ للطرفين سلامته وحرية رأيه بالطرق الحضارية المنطقية، كما وأنوه الى ان المنطقة في حالة غليان فلا داعي لتأجيجها بقصف الحدود أو أعمال تزعزع الامن. والسلام على اهل السلام".