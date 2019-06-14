الإعلام الامني تعلن اعتقال متهمين يقومان بحرق المحاصيل الزراعية في بعقوبة

أعلنت خلية الاعلام الأمني امس الخميس، عن اعتقال متهمين اثنين في بعقوبة يقومان بحرق المحاصيل الزراعية وتهديد المزارعين بإسم "داعش"الارهابي لغرض دفع فدية

وقالت الخلية في بيان ، إن "قوة من وكالة الاستخبارات القت القبض على متهمين اثنين في منطقتي قره تبه والگاطون ب‍بعقوبة يقومان بحرق المحاصيل الزراعية وتهديد المزارعين بإسم عصابات داعش الإرهابية لغرض دفع فدية مالية (إتاوات)".

وأضافت الخلية، أنه "تم عملية إلقاء القبض استناداً لتدوين أقوال مزارعين اثنين من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى".