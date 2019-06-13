الأخبار

في ذكرى الفتوى الخالدة ولد العراق حشدا باراً


أمجد الفتلاوي

 

في أيام من ايام بلادي الماضيات ؛ وفي ذكرى لابد ان تؤرخ ضمن ادراج ذكريات التأريخ  ؛ ومضة لابد ان تكون ضمن ومضات العقول ؛ وصعقة يجب ان تكون حاضرة ضمن صعقات الذل  ، والهوان لقوى الشر ، والأستكبار.

 في موقف شعب لابد ان تستذكره الشعوب ، وجعله مصداق لقول الشاعر :

إذا الشّعْبُ  يَوْمَاً  أرَادَ   الْحَيَـاةَ       فَلا  بُدَّ  أنْ  يَسْتَجِيبَ   القَـدَر

وَلا بُـدَّ  لِلَّيـْلِ أنْ  يَنْجَلِــي

وَلابُدَّ  للقَيْدِ  أَنْ  يَـنْكَسِـر.

ففي ربيع عام ٢٠١٤ صنعت

 كلمة الفتوى التي أطلقها آية الله العظمى سماحة السيد السيستاني دام ظله في نفوس العراقيين حلم الشهادة ؛ فوضعوا الصدور دروع لارض الرافدين ؛ معلنين ملبين الدعوة ، فكانت لهذه الفتوى العظيمة الكلمة الطولى في المعركة والتي غيرت معادلة التوازنات ، واثرت على مخرجات النتائج، وأفشلت مخططات الخطط الصهيو امريكية لتمزيق العراق ونهب خيراته .

فكانوا رجال صدق وأثبتوا أن العراقيين أهل حمية وميدان  فكانت لوحات البطولة تزين المعركة . بشخصيات لم تكن عبثية او سطحية او خيالية .

 قصص في الميدان  تحدثت عن زيد الذي ترك المال ، ومحمد الذي ترك العيال ، وعلي  الذي هجر العمل وكميل الذي تقرض أجرة السفر

هذه كانت ظروف مقاتلي الحشد لكنهم كانوا مؤمنون بأن الله ناصر عبده ومذل خصمه .

 ففي يوم التحرير بفتوى الدين يستحق المؤسس ان يحتفى به ؛ ويجازى الذي قام بفعله ان نستذكره وندعمه فلابد لمن ضحى وجاد بالأنفس ان تخلده الأقلام كما خلدته المواقف  و ان تكون هذه البطولات التأريخية حاضرة في منهاجنا الدراسي لنستذكر وطنية شعب لبى النداء من جميع الأديان والقوميات وحرر أرضه من دنس اعتى قوة ضد الأرهاب الداعشي الظلامي ليرسم مسار دولة ويحمي شعبه ويحفظ دينه لذلك كان كما اراد له حشدا بار

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في ذكرى الفتوى الخالدة ولد العراق حشدا باراً
باريس: العراق لم يطلب أموالا مقابل تخفيف أحكام إعدام بحق الارهابيين
وزير الهجرة : الحشد الشعبي اعطى خير درس على التمسك بوحدة العراق وأمنه
البرلمان ينفي الانباء التي تحدثت عن تصويت المجلس على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لأعضائه.
العامري لبن علوي: العراق رافض لسياسة الحصار وتجويع الشعوب
البرلمان يُنهي القراءة الاولى لقانون العفو من العقوبات الضريبية ويرفع جلسته إلى السبت
البرلمان يؤجل التصويت على صيغة قرار انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الإعلام
ابو مهدي المهندس يبعث رسالة الى المرجع السيستاني (دام ظله) بمناسبة الذكرى الخامسة لفتوى الجهاد الكفائي
الدفاع تعلن مقتل اثنين من ’’جند الإمارة’’ باشتباكات في الشرقاط
الحلبوسي يهنئ الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه ويتحدث عن دور الامام المفدى السيد علي السيستاني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك