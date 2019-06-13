باريس: العراق لم يطلب أموالا مقابل تخفيف أحكام إعدام بحق الارهابيين

نفت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس أن يكون العراق قد طلب أموالا مقابل تخفيف أحكام بالإعدام صدرت في حق أحد عشر ارهابيا فرنسيا.

وقالت المتحدثة: "لم نستلم أي طلب في هذا الشأن"، مضيفة "نحن نحترم سيادة الدولة العراقية، بما فيها مؤسساتها القضائية التي تعتبر نفسها مخولة لمحاكمة مقاتلين فرنسيين ينتمون لتنظيم داعش الارهابي

وتابعت قائلة: "في المقابل، السلطات العراقية تعلم جيدا أننا ضد أحكام الإعدام الصادرة في جميع الأماكن وتحت كل الظروف، وهذا مبدأ عندنا...".

وشددت المتحدثة على استمرار بلادها في السعي "من أجل تخفيف عقوبة الإعدام في حق الفرنسيين".

وأكدت صحيفة "لوفيغارو" أن بحوزتها معلومات حول طلب العراق لملايين الدولارات مقابل تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الارهابيين الفرنسيين.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق نفى في وقت سابق وجود أي صفقة بين حكومتي بغداد وباريس لتخفيض عقوبات الإعدام.

جدير بالذكر أن أحكام الإعدام الصادرة ضد ارهابيي تنظيم "داعش" أثارت استنكار العديد من المنظمات الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان.