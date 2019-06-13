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وزير الهجرة : الحشد الشعبي اعطى خير درس على التمسك بوحدة العراق وأمنه


هنأ وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، الخميس، الشعب العراقي بالذكرى الخامسة لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي ، مؤكدا أن الحشد الشعبي خير درس على الولاء الوطني و التمسك بوحدة العراق و امنه.

وقال موسى في بيان ، إن “المرجعية الدينية في النجف الأشرف كان لها الدور الأكبر للسير نحو تحقيق الانتصارات وطرد عصابات الظلام الداعشية باعلانها يوم الجمعة ١٣ من شهر حزيران عام ٢٠١٤ للمواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح للتطوع في صفوف القوات الأمنية للدفاع والذود عن العراق و التصدي للارهابيين ، فهي مسؤولية الجميع ولا تختص بطائفة دون اخرى او طرف دون اخر وإن المخاطر المحدقة بالعراق في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن الوطن واهله ومواطنيه وهو واجب كفائي “.

وأضاف موسى، أنه “لا بد لنا ان نستذكر هذه الثورة العراقية العظيمة التي شارك فيها جميع شرائح المجتمع العراقي بكل اطيافه و اعراقه وفي مختلف قومياته وبيئاته من الجنوب الى الشمال و من الشرق الى الغرب , و اعطى هذا الحشد المقدس خير درس على الولاء الوطني و التمسك بوحدة العراق و امنه , فضلا عن اصراره على طهارة ارضه من دنس عصابات داعش المجرمة , فهم رسموا موقفا تاريخيا وطنيا و انسانيا و شرعيا و انقذوا بلدهم و المنطقة و العالم من خطر ارهاب داعش”.

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