البرلمان ينفي الانباء التي تحدثت عن تصويت المجلس على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لأعضائه.

نفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، الانباء التي تحدثت عن تصويت المجلس على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لأعضائه.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان أن "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تناولت اليوم الخميس، أنباء بشأن تصويت مجلس النواب على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية للسادة اعضاء المجلس في جلسته المنعقدة اليوم".

وأضاف البيان، أن "الدائرة الإعلامية تنفي أنباء التصويت على القرار المذكور نفياً قاطعاً"، مؤكداً أن "تلك المعلومات لا اساس لها من الصحة وتندرج في إطار الحملة المحمومة لاستهداف السلطة التشريعية والتي تقوم بواجبها على اتم وجه".

ودعت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، وسائل الاعلام كافة إلى "توخي الدقة والموضوعية في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد رفعت جلسة اليوم الخميس، إلى يوم السبت المقبل، الساعة 11 صباحاً.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد افتتح في وقت سابق من اليوم، أعمال الجلسة 23 من الفصل التشريعي الثاني، بعد تأجيل عقدها نصف ساعة.